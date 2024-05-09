中國人民解放軍新聞傳播中心官方微博「@中國軍號 」8日消息，8日下午3時許，中國大陸第三艘航母福建艦，圓滿完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回江南造船廠碼頭。對此，前海軍艦長黃征輝9日就表示，這讓我「非常意外」，包含美國都會非常意外，引發討論。

黃征輝9日在中天節目《新聞大白話》中表示，「我看到中國大陸發展航母，真的是篳路藍縷，從20、30年前到現在，發展這麼迅速，而且福建艦是全世界，有史以來第二艘電磁彈射」，黃爭輝說，「第一艘是福特艦，港試的時間福特艦是3年5個月；福建艦是1年11個月，還沒有進入海試，就知道這進步是何等迅速，這讓我非常意外，包含美國都會非常意外」。

黃征輝坦言，「目前福建艦海試已經克服兩項了，電機以及推進系統，這兩項弄完，後續就不會有很大的問題」，最後黃征輝也說，「估計福建艦快一點，半年之內就會成軍，現在福建艦的成就是令世人刮目相看，但是因此過度期待他的戰鬥力，我覺得是過於樂觀」。