金秀賢主演熱播韓劇《淚之女王》，飾演財閥家女婿和金智媛上演虐戀情節，挾帶著新一波再度翻紅的超高人氣，金秀賢展開全新亞巡，將於2024年7月6日晚上於國立體育大學綜合體育館舉行由「2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in TAIPEI – EYES ON YOU」見面會。

金秀賢在《淚之女王》挑戰情感層次豐富的有婦之夫白賢祐，以兩極化的反差萌展示角色魅力，和金智媛在劇中的甜蜜互動，以及令人意想不到的翻轉劇情，讓該劇自開播以來屢創收視新高，更以24.9％的收視率創下tvN歷史最高紀錄，被譽為2024年度必追韓劇。

雖然日前此劇已播完，但話題熱度持續發燒，金秀賢和金智媛在劇中飾演的「洪白CP」的甜蜜互動閃瞎網友，不少網友更狂敲碗假戲真做，紛紛猜測他們是否會成為真正的戀人。除此之外，金秀賢更憑藉《淚之女王》再度拿下韓國百想藝術大賞人氣賞，這也是他時隔10年再次獲得這個獎項，上台領獎時開心表示：「將來我會成為1名能給大家帶來幸福、然後自己也能變得幸福的演員。」