國立高雄科技大學前校長吳建國多年前在校友活動中結識一位曾參與營救情報人員行動的校友許瑞傑（又名阿晃），吳建國於8日透過阿晃錄影回憶1978年營救我國特種部隊人員的故事，與年輕學生交流戰火的殘酷與和平的珍貴。

高科大說，校友阿晃真實參與的歷史事件，使吳建國萌發寫下真實故事改編小說的念頭，在2022年俄烏戰爭初爆發時出版《最後的交火》。

吳建國表示，他在1985至1991年間擔任校長（前國立高雄工業專科學校），雖未與阿晃在學時間重疊，但在偶然機會結識阿晃，聽過阿晃分享參與1978年的軍事行動故事，當年民國政府佈置在大陸的西南情報站遭破，由於當時台美之間尚有正式外交關係，美國中情局因而聘請我國特種部隊隊員投入營救任務，美軍原規畫派遣突擊隊前去營救，卻遭國軍高層共諜洩漏情報，130名台灣特種部隊搭機到中泰邊界時反遭到共軍突襲，幾乎全軍覆沒，只剩6人拚搏逃回台灣。當中5人都深受戰後創傷所苦，僅阿晃靠著信仰力量而免於嚴重的心理病症。

《最後的交火》故事主人翁「阿晃」就是倖存的6人之一，現年66歲的他是布農族人，美國中情局當年以每人美金800元的酬勞派遣國軍特種部隊成員參與營救行動，所營救的西南情報站，當年傳遞了不少重要情報，包括毛澤東過世、四人幫政治鬥爭、鄧小平復出等重要情報資訊，都來自西南情報站。

不過，阿晃提及的這一段國共糾葛的歷史在國內沒有留下任何歷史紀錄，令吳建國驚訝之餘，也種下寫書的念頭。花了2年時間，他與作家梅洛琳合作完成《最後的交火》這本基於真實事件改編的小說。對於目前兩岸的情勢緊張，吳建國認為，更應該藉由歷史事件啟發我們的反思，珍惜和平也更加謹慎面對和平的挑戰。