2024總統大選過後，立院作為藍綠白攻防的主戰場，從年初以來話題不斷，並受到民眾高度矚目。對此，TPOC台灣議題研究中心9日就曝光了今年3月8日至5月7日兩個月之間，113席現任立委的網路聲量表現，結果發現，穩坐國會第一大黨的52席國民黨立委總聲量合計186.5萬則，在藍綠白三黨總聲量佔比高達56％，不僅如此，國民黨在網路的好感度也是第一名，好感度（P／N值）約0.35。

根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫的分析指出，今年3月8日至5月7日兩個月之間，在國民黨、民進黨、民眾黨三黨立委當中，穩坐國會第一大黨的52席國民黨立委總聲量合計186.5萬則，在藍綠白三黨總聲量佔比高達56％，遠超民進黨立委總體的98.1萬則，以及民眾黨立委總體51.2萬則。

不僅如此，國民黨在網路的好感度也是第一名，好感度（P／N值）約0.35，反觀民進黨以0.33緊咬，民眾黨則只有0.23敬陪末座。同時這也顯示不論是，徐巧芯大姑涉貪案或徐巧芯昔在京華城旁買房涉超貸案，綠營砲火猛打並沒有影響國民黨整體的網路好感度，反倒是「關鍵少數」地位的民眾黨好感度最低。

此外，進一步調查藍綠白網路聲量排名前五的立委，國民黨當中以徐巧芯居冠，總量高達78.8萬則，但其好感度僅0.24，低於國民黨整體平均。而排名第二的則是立法院長韓國瑜，其總聲量高達36.1萬，好感度0.53。排名第三名是擔任黨團總召的傅崐萁，總聲量27.6萬則，除了率團訪問中國，在花蓮大地震期間的發言、與民進黨立法院黨團總召柯建銘隔空交火等，都獲得一定程度的關注。

而接續排名第四名、第五名的，分別是國民黨立委羅智強與王鴻薇，前者總聲量達到11.1萬則，好感度0.45，後者總聲量也有超過6萬則，好感度0.25。