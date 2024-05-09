準賴清德520就職在即，賴清德的總統府發言人內定由現任民進黨國際部主任李問，以及賴清德總統競選團隊發言人郭雅慧出任；兩人皆是媒體出身。

35歲的李問曾任台北時報記者，郭雅慧則是在電視台擔任主播，並主持過國慶典禮。

李問除了有媒體經驗，還曾在國家安全會議、兩岸交流遠景基金會等智庫機構服務。最特別的是，他是民進黨創立連江縣黨部並擔任第一屆主委，也參選過連江縣長。

郭雅慧主播出身，曾任節目製作人兼主持人，擁有20年媒體經驗，賴清德競選總統期間，表現稱職，這次還擔任賴清德520國宴的主持人之一。

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