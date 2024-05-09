機械公會今日公布4月機械業出口金額為22.48億美元，不僅年減11.8％，還較3月分減少7.8％，主要原因是日幣貶值，台灣工具機高階機種出口訂單下滑，無法與日競爭。

機械公會分析，工具機4月出口大幅下滑，除了受全球景氣影響之外，日幣持續大幅貶值，使得台灣工具機高階機種出口訂單大幅下滑，無法與日本設備競爭。機械公會統計，從2023年以來到今年4月底，台幣僅貶值6.03％，但是韓元貶值9.16％、日幣貶值高達20.76％，使得工具機在外銷訂單競爭上難以與日本廠家競爭。

工具機公會也公布，工具機4月出口1.72億美元，相較今年3月減少11.5％，年減則高達26.1％。工具機公會表示，從歐、美、日等主要國家的4月製造業採購經理人指數（PMI）來看，景氣仍處於榮估線之下的緊縮狀況，主要是因受到地緣政治風險、貿易摩擦紛擾與通膨升息等因素持續影響下，各國市場需求反應表現不如預期強勁，亦造成企業資本支出態度仍顯審慎。

另外如土耳其近年除面臨地緣政治衝突波及，現今國內經濟又受到通貨膨脹不斷擴張的衝擊，為抑制通膨高漲土國政府採取強升息的手段，這也造成融資壓力劇增、投資者信心轉向低迷，土國景氣復甦力道受阻亦有影響。