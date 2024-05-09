裕隆說明，第一季營收在新車銷量較去年同期增加以及納智捷n7開始交車等挹注下，推升整體營收明顯成長，樂觀全年營收成長動能佳。但獲利部分，去年因有新安東京迴轉利益墊高比較基期，因此也使得首季獲利出現衰退。
對於今年業績展望，裕隆今年成長亮點為納智捷n7，4月領牌已達1,055輛，拿下單月國內電動車銷售冠軍，接下來將可穩定逐步增量，根據裕隆規劃，首批逾9,000張訂單將可於第三季交車完畢，成長動能可說相當明確。
裕隆（2201）9日公告第一季財報，隨首季新車銷售台數增加，再加上納智捷n7開始交車挹注，單季營收207.5億元，年增8.91％，不過，受到去年認列新安東京迴轉利益墊高比較基期，以及轉投資獲利挹注減少，首季稅後純益16.35億元，年減25.48％，每股稅後純益（EPS）0.83元。
裕隆說明，第一季營收在新車銷量較去年同期增加以及納智捷n7開始交車等挹注下，推升整體營收明顯成長，樂觀全年營收成長動能佳。但獲利部分，去年因有新安東京迴轉利益墊高比較基期，因此也使得首季獲利出現衰退。
對於今年業績展望，裕隆今年成長亮點為納智捷n7，4月領牌已達1,055輛，拿下單月國內電動車銷售冠軍，接下來將可穩定逐步增量，根據裕隆規劃，首批逾9,000張訂單將可於第三季交車完畢，成長動能可說相當明確。
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