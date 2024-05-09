好萊塢男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）與千黛亞（Zendaya）因《蜘蛛人》系列結緣，兩人交往穩定，經常一同出席活動，女方近日擔任時尚盛事「Met Gala」的主席，身邊難得未見男方身影；原來湯姆日前打高爾夫球時，意外被球打中額頭，無法在鏡頭前現身，但他不忘替對方打氣，在社群附上眼冒愛心的表情符號。

湯姆霍蘭德日前在限時動態曬出臉部受傷的照片，無奈表示「誰說高爾夫球不是接觸性運動，看看這些傷口」，隨後他的爸爸、喜劇演員多明尼克霍蘭德（Dominic Holland）透露，4月和家人、朋友去打高爾夫球時，湯姆霍蘭德不慎被一顆80碼（約73.5公尺）外球打中右額頭，因此留下傷痕。

湯姆霍蘭德驚傳打球破相。（圖／IG@tomholland2013）

雖然湯姆霍蘭德未陪同千黛亞出席Met Gala，但仍不忘在社群曬出女友活動當天的照片，並附上眼冒愛心的表情符號，隔空放閃替女友打氣，吸引千萬多名網友狂讚，紛紛直呼「好愛你們」。

事實上，湯姆霍蘭德與千黛亞因合演新《蜘蛛人》系列結緣，戀情被曝光後也大方認愛，時常一同出席各種活動，交往近3年感情相當穩定，兩人私下互動更成為外界矚目的焦點。