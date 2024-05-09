彰化縣二林鎮長蔡詩傑在臉書貼文「彰化縣長…初試」，讓不少網友以為蔡詩傑要選縣長，有人預祝他高票當選，也有人表態全力力挺與支持，蔡詩傑隨後留言澄清「各位不要誤會！我只是丟個方向球⋯⋯要把彰化的好人才逼出來」。

蔡詩傑今天(9日)下午在個人臉書貼文，內容為「彰化縣長……初試！請教臉書的好朋友們，有何意見？如果不方便說，可以私line」；許多網友以為蔡詩傑有意參選彰化縣長，留言表達支持，認為這是是彰化之福，希望他義無反顧拼一次。

蔡詩傑擁有博士學歷，是彰化縣學歷最高的鄉鎮市首長，曾擔任二林鎮農會總幹事，現任二林鎮長，在彰化西南角擁有一定實力，臉書貼文一出，收獲許多網友留言支持，但也有網友不諱言指出，在北彰化地區有得經營。蔡詩傑則隨即留言回覆「不要誤會，是要把彰化的好人才逼出來」。

目前藍綠都有多人被外界點名有意角逐下屆彰化縣長，藍營有立委謝衣鳯、縣府工策會總幹事洪榮章，綠營則有立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶及彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富，有人稱準備中，有人稱要先做好現在工作，民眾黨縣議員張雪如則在今日表態「只要是民眾黨有需要」，願意為民眾黨披戰袍。