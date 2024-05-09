不少人三餐倚靠外食解決，但份量變得越來越少嗎？一名網友分享台北魯肉便當的菜色，更指出裝盛的圓形餐盒高度只有4公分，好奇是不是變相漲價，引起眾人討論，不少人批評便當菜色不佳，賣到快一百元不合理，也認為圓形餐盒確實裝得比較少。

「有餐盒怎麼越做越扁的卦嗎？」一名網友在PTT八卦板發文表示，分享台北一個將近100元的魯肉便當，內含物有滷蛋、筍絲、高麗菜跟滷汁白飯，發現圓形餐盒似乎越做越扁，外觀高度只有4公分，「那個菜色配上那很扁的餐盒，這碗竟然要將近100台幣，這是變相漲價嗎？」

貼文引起熱議，許多人覺得毫無CP值，「笑死，滷汁滷蛋白飯要100，哪間呀？」、「你真富有，一百塊也買得下手」、「這樣要一百？」、「無主菜便當100，經濟真的好好」、「不管直徑多少，那滷肉也太少」、「還不如吃7-11」、「這便當好好笑，兩個我都吃不飽」。

也有網友認為圓形餐盒容量有縮水之嫌，「買那種標準方形便當盒，被動手腳的機率還是比較低，像那種圓形的底部被墊高都有可能」、「丼飯也很多碗公是碗底墊高的，很騙」、「有些底還內拗1公分，便當實際只剩3公分」、「真的，政府該設立餐盒規格定型化」、「後來有用這種餐盒的我一律拒吃」。