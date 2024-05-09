美國海軍的朱瓦特級（Zumwalt Class）驅逐艦首艦朱瓦特號（USS Zumwalt, DDG-1000）本週三（8日）正式將其招牌155公厘主砲——先進艦砲系統（AGS）拆除，告別1發100萬美金（約新台幣3241萬）砲彈，而且還無彈可射的窘境。按照原定計畫，未來將安裝垂直發射器，用作為超高音速飛彈——常規快速打擊武器（Conventional Prompt. Strike，CPS）發射平台，可望在2025年見到第一艘改裝好的朱瓦特級下水。

朱瓦特級驅逐艦是美國海軍最新一代的驅逐艦，其中一項重要的設計特點是其62倍徑的155公厘主砲，即先進艦砲系統（Advanced Gun System, AGS），該砲是為了支援對陸上目打擊而設計的，號稱可以打擊128公里左右的目標，但必須使用專用的砲彈「長程陸攻彈」（Long Range Land-Attack Projectile，LRLAP），但一發從一開始80萬美金到後來要價100萬美金，還沒實戰就被美國海軍放棄了。

美國海軍去年（2023）2月17日簽訂的合約，授予美國最主要的造艦工廠-亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries, HII）一份合約，以修改首艘朱瓦特級驅逐艦，以支援這些需要比其他水面艦艇的Mark 41垂直發射系統更大的飛彈發射器，該造船廠預計在2025年底完成修改，屆時海軍將開始測試船舶和武器系統之間的整合。此外，美國海軍也預計將在2030年後前將在一部分維吉尼亞級攻擊潛艇（Virginia-class submarine）上部署。