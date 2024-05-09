韓國男星元斌已經14年沒有任何作品推出，不少粉絲都希望男神能夠復出。近日一段和他有關的暖心故事意外曝光，一婦人在YT頻道分享，過去曾和女兒一起向某位藝人要簽名遭到拒絕，元斌主動提出想給他們簽名，暖心舉動讓婦人激動表示：「我就知道他會紅！」

昨（8）日以分享作家事為主的YouTube頻道「整理市場」，採訪一位60幾歲的婦人時，意外在客廳看到一張元彬和兩個小女孩的合照，製作人詢問：「這是元斌嗎？」婦人開心表示：「是元斌」，並透露這張照片是2000年元斌還沒有走紅時所拍的，當時她帶著孩子跟某個知名藝人要簽名，但對方沒有答應，元斌看到孩子露出失望的表情後，禮貌地問說：「我可以幫你嗎？ 」

Actor #WonBin’s beautiful story from 24 years ago revealed “Personality as warm as his face” https://t.co/kXjbtGnixE pic.twitter.com/AtKGGwT807 — KBIZoom (@kbizoom) May 9, 2024

而且除了簽名之外，還答應合照，沒想到沒過多久之後，元斌就憑藉韓劇《藍色生死戀》爆紅，讓這位婦人驚訝表示：「但我不知道他會變得如此出名」甚至比當初拒絕簽名的人還要更紅：「現在想想這樣反而更好」。

元斌在2010年演完電影《大叔》之後，就逐漸淡出演藝圈，2015年和女演員李奈映結婚，育有一子，過著幸福的三人生活。隔那麼多年，再度傳出20年前的美談後，湧入大批粉絲朝聖，留言大讚男神：「希望大家喜歡傳達了元彬溫暖的心和回憶的影片」、「謝謝傳遞正能量」、「元斌好溫暖」。