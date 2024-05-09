看好台灣郵輪旅遊商機，加上8月起台灣將有4間航空直飛西雅圖，全球第二大皇家加勒比集團旗下的「名人郵輪」宣布，「名人郵輪」攜手雄獅、可樂、喜泰等台灣旅行社，以及KKday與AsiaYo旅遊電商平台推出「機＋船」（Fly-Cruise」套裝，搶攻赴阿拉斯加郵輪旅遊商機。

名人郵輪亞洲市場推廣及業務總監區嘉麟9日表示，自8月起每週有25個航班自台灣直飛西雅圖，加上台灣護照入境美國有免簽優勢，旅客可以透過郵輪旅遊更輕鬆地探索阿拉斯加。為此，「名人郵輪」決定攜手台灣業者積極推廣海外出發的Fly-Cruise，預將在2025和2026年由旗下的三艙頂級郵輪推出多個自北美出發的航程，由名人郵輪旗下的頂級系列「愛極號」、「極致號」和「尖峰號」，分別從美國西雅圖、加拿大溫哥華和阿拉斯加史華德出發，主打可帶領旅客近距離體驗震撼感官的冰川之旅的5條獨特路線、主打可帶領旅客近距離體驗震撼感官的冰川之旅，為對台「提供最多赴阿拉斯加賞冰川行程選擇」的船公司。

名人郵輪船隊旗下共有17艘船隻，航線涵括全球七大洲，造訪義大利、冰島、挪威和澳洲等300多個目的地，其中亦包含深入極地冰川的阿拉斯加航程。區嘉麟表示，疫前2019年台灣有40萬人參加郵輪旅遊，其中有約2000人是搭郵輪赴阿拉斯加，成績超過北亞洲其他國家，顯示台灣郵輪市場的潛力。為此，名人郵輪決定耕耘台灣「機＋航」市場。

皇家加勒比集團旗下有皇家加勒比（Royal Caribbean International）、名人郵輪（Celebrity Cruises ）、普爾曼郵輪（Pullmantur Cruises ）、精鑽郵輪（Azamara Club Cruises ）與銀海郵輪（Silversea Cruises）等不同郵輪品牌。區嘉麟表示，有17艘船的名人郵輪兼有小型郵輪的親密細緻和貼心周到的服務，以及大型郵輪豐富多元的休閒娛樂選擇。