知名連鎖餐廳大埔鐵板燒是許多人想到平價鐵板燒的第一選擇，知名都市傳說「包手師傅炒的特別好吃」，也成為大埔鐵板燒徵才時的元素之一，沒想到近日更有網友發現，某家大埔鐵板燒分店製作廣告看板布幕時，特別設計大大的「包手師傅」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，最近他路過某間大埔鐵板燒分店，發現店家換了新的看板布幕，不過仔細一看卻發現，布幕上的師傅雙手設計了俗稱「包手」的滿滿刺青，讓原PO忍不住笑說，「是說大埔也不是每個站煎台的都包手吧，這算是一種自嘲嗎？有沒有大埔鐵板燒吉祥物的八卦？」

對此，許多網友紛紛回應，「超好笑」、‵「包手師傅真的炒得比較好吃」、「有包手的就真的好吃，我也不知道為啥」、「直接不演了，有前科包手師傅就是美味」、「很有哏，而且花紋蠻好看的」、「沒包手我可是不吃的喔」、「年輕的時候拿刀切肉，現在也是拿刀切肉」、「哈哈，包手炒的最好吃，豆芽高麗菜都比較多」；實際透過臉書查詢也能發現，該間分店就是大埔鐵板燒三重自強店。

事實上，YouTube頻道「HahaTai 哈哈台」曾前往大埔鐵板燒的台中本店訪問二代老闆「吉米」，吉米分析，這些包手師傅以前可能曾經走偏、現在想好好工作，「那當然很好啊，沒問題」，也認為包手師傅尊師重道、尊重學長，「是很有禮貌的」。