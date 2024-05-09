台灣近年越來越多啦啦隊正妹，今年還進入大外援時期，無論棒球和籃球隊的啦啦隊都出現韓裔成員，吸粉無數；但本土還是有多位人氣不輸外援的啦啦隊女神，其中來自富邦悍將&勇士啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹，以甜美臉蛋加超兇上圍讓她被封「新女神」。不過，慈妹近日突自曝「動臉」，掀起熱議。

新生代啦啦隊女神慈妹雖然人氣不斷攀升，但私下她依舊超親民，總是大方分享日常生活動態；日前她在Instagram上傳開心比YA的自拍照，透露自己胖了但雙下巴卻少了，脫口問「猜得出來我去做什麼嗎！！！」，無預警自曝動過臉，嚇壞不少粉絲。

慈妹突自曝動過臉，其實是去中醫診所做臉部針灸。（圖／摘自慈妹Instagram）

沒多久慈妹公開真相，原來她跑去中醫診所做臉部針灸，效果超有感才決定告訴大家，「雙下巴都減少的感覺了」，照片中慈妹的雙臉都插滿針，她也笑說自己當下完全不敢動，但成功改善臉部不對稱的困擾，讓她直言「身為左臉人的我一直覺得右邊超腫，結果昨天的限動被拍超多右臉，喜歡到我懷疑是不是左臉」。

慈妹從2017年加入「Fubon Angels」就擁有高人氣，嬌小身材卻有傲人上圍，更是運動藝術系街舞組畢業，跳起舞來既養眼又專業，過去還被冠上「小周子瑜」的封號。