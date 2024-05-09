明華園戲劇總團經典代表作《超炫白蛇傳》被譽為一生至少看一次的超級大戲，將於6月8日在屏東縣六堆紀念公園免費登場。（謝佳潾攝）

明華園戲劇總團經典代表作《超炫白蛇傳》被譽為一生至少看一次的超級大戲，將於6月8日在屏東縣六堆紀念公園免費登場。（謝佳潾攝）

明華園戲劇總團經典代表作《超炫白蛇傳》被譽為一生至少看一次的超級大戲，屢次演出都刷新觀賞人潮紀錄，而屏東人在等了10年後終於盼到這齣戲回到故鄉演出，在文化部文化平權巡演活動的支持下，將於6月8日在六堆紀念公園免費登場，同時還加碼文創市集等周邊活動，要與在地鄉親共度端午節。

「一生至少要看一次的超級大戲！」屏東縣長周春米表示，文化部庄頭巡演活動邀請明華園戲劇總團回娘家，由孫翠鳳老師領銜演出，滿足屏東鄉親的期待，有機會一睹東方歌劇魔幻傳奇，帶動文化展演成為日常，實踐文化平權。

孫翠鳳說，《超炫白蛇傳》在國內外巡演獲得肯定，是國際級的經典之作，大家都聽過這齣戲，有可能未曾看過，10年前就有鄉親一直詢問何時在屏東演出，「而今《超炫白蛇傳》終於回家了」，這次回鄉演出絕對是最棒的呈現，盼能創下20萬人次觀賞。

團長陳勝福表示，這齣戲是3度空間演出，包含舞台、觀眾席及空中表演，尤其是空中演出有100噸大水柱噴向演員，水漫金山的壯觀場景，過程都必須零秒差。執行長陳昭賢則說，每場戲演員的情緒、角色、眼神甚至眼珠子角度，都被嚴格要求到位。

縣府文化處表示，《超炫白蛇傳》傳承青春版由孫翠鳳帶著女兒陳昭婷與陳昭賢，3人飾演不同時期的白素貞，由孫翠鳳親自發掘的嫡傳弟子李郁真飾演許仙，舞蹈身段、唱腔、演技俱佳的晨翎飾演青蛇，以及最帥法海陳子豪等人擔綱演出，動員超過300名演員及幕後技術人員，而當劇情迎來最高潮時，還將透過12輛消防水車噴灑助力，重現水漫金山的壯觀場面。

文化處指出，活動當天從下午2點開始，現場有熱鬧的文創市集及屏東傑出團隊《蘇家班掌中劇坊》、《貓頭鷹兒童劇團》、《蒂摩爾古薪舞集》輪番演出，民眾一定不能錯過。

《超炫白蛇傳》2004年在台北國家戲劇院首演，創下當年亞洲戶外戲劇表演紀錄的5萬人次觀眾，並曾於高雄衛武營、新北永和中正河濱公園，創下10萬、15萬觀眾人次的歷史性紀錄。