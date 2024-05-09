內政部指出，考量容積實施管制前的建築容積（原容積），多數情況都大於管制後的法定容積（基準容積），且此類建築多為921大地震前建造的老舊房屋，以現今建築法規標準而言，恐有耐震不足的疑慮，亟需更新。

但實務上，因現行都更第65條規定是以容積管制前取得使照的時點為分界，導致部分老屋當年雖依原容積建築、但現在卻不能依照原容積重建的情況，僅限以基準容積為準，最終在容積計算上「誘因不足」而推行受阻。

為提高建築物所有權人參與都市更新的意願，內政部快馬加鞭，通過修法草案，擴大適用原建築容積更新重建的對象；從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地也可適用。

市場人士預期，若此案順利通過修法，先前曾因容積計算誘因不足而卡關或瀕死的陳年都更案件，都將注入活水，可望迎來新一波大都更時代。內政部表示，目前掌握全台約有8,200餘棟老屋，正好處於實施容積管制前「已申請建照」，但在實施容積管制後才「取得使照」，這些建物未來都可望受惠適用。

內政部補充，為確保符合前項條件民眾的權益，這次修法也明定條例修正實施前，已擬訂都市更新事業計畫送地方政府審議的案件，亦得適用原建築容積計算。

內政部強調，台灣歷經多次地震災害，居住安全攸關國人生命財產保障，因此都市更新工作必須持續推動；《都市更新條例》第65條修正草案，將儘速陳報行政院審查後送立法院審議，以強化國內居住品質及國人安全。