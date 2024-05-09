避免雙重課稅 陸擬減免投資港股獲利稅金 21:492024/05/09 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外媒引述知情人士表示，大陸正在考慮減免大陸個人投資者通過港股通投資港股，在取得股息紅利時所需繳納的20％所得稅，以避免出現兩地重複徵稅的情況。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知情人士稱，相關減免計畫的草案已上報監管機構，是否最終實施以及施行日期仍存變數。 報導指出，若相關計畫得以實施，將有助改善港股流動性，進而提升企業赴港籌集資金的吸引力。 拜登批准為藝術學院學生提供61億美元學生貸款債務減免 製造業訂單回穩 無薪假人數創近3年新低 陳年卡關都更舊案有解！ 內政部修法放寬原容積認定 #減免 #實施 #港股 #避免雙重課稅 #陸擬 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 報廢舊車換新能源車 陸商務部：補貼人民幣7千至1萬元 21:182024/04/26 兩岸 反擊在大陸不敢吭聲 傅崐萁嗆民進黨：有種實施台獨 13:522024/05/02 政治 美通膨高掛！聯準會決策出爐 利率連6凍、放慢縮表速度 03:052024/05/02 財經 港股一度上漲127點 小米股價飆1年新高 12:502024/05/08 財經 香港200名銀行家被裁員 美媒：陸政經環境惡化 08:582024/04/29 兩岸 港股強彈冠全球 統一恒生科期ETN月漲逾一成 17:582024/05/03 財經 港股十連升 累計飆2,354點 18:212024/05/06 財經 楓之谷私服被抄！智財三法2022年三讀 至今未公布實施 07:052024/05/08 社會 新任美印太司令4字轟大陸 退將一看嚇壞：可實施斬首戰 22:232024/05/05 政治 《港股》恆指變狂牛再飆444點 日線連8紅 17:192024/05/02 財經 無薪假補貼薪資差額喊卡？ 勞動部證實：預估實施至6月底 11:512024/05/04 生活 《港股》恆指連10紅 騰訊、友邦立大功 17:092024/05/06 財經 《金融》中國經濟前景引發新投資熱 港股重新站回「萬八」 08:382024/05/08 財經 《金融》報稅季CFC制度上路 磊山保經籲高資產族要注意 09:272024/05/05 財經 《港股》恆指連5紅 北京車展催動汽車股 內房受追捧 商湯飆43% 17:092024/04/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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