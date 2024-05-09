中國大陸百度集團副總裁、公關部門最高主管璩靜近日因狠嗆員工的「沒人性」發言遭到輿論砲轟。根據浪財經、南方財經等陸媒最新報導，璩靜已經從百度離職。

據陸媒《21世紀經濟報導》9日晚間報導，多位消息人士透露，百度副總裁璩靜已經離職，而百度即將就此發布通告。目前百度內部的工作平台上已經顯示璩靜離職。璩靜個人的朋友圈狀態已改為3日可見。

璩靜身為百度公關第一把手，親自開設抖音帳號，希望打造有如小米創辦人雷軍的網紅現象。她從5月1日開始發布4段短影音，主要分享自己的工作模式與理念，粉絲數飆升到95萬人左右。

但是短短不到一周，就因為發表「公關員工不可以有假期」、「員工離職秒批」、「和員工只是僱傭關係，為什麼要考慮員工的家庭」等爭議言論，引發熱議，最後落得清空帳號的處境。

璩靜爆發失言風波後，百度形象大傷，在港股、美股合計市值蒸發逾120億元人民幣（約新台幣540億元）。

傳出璩靜離職的消息後，大陸網友紛紛叫好，「拍手稱快」、「秒批」、「是被撤職了吧？」、「離職應是最體面的方式了」、「沒有特權別裝逼，裝逼就遭雷劈！」