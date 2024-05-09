土耳其伊斯坦堡機場周三（8日）才有波音767貨機降落時因前起落架故障而發生機腹著地的驚險狀況，周四（9日）又有波音737-800客機降落土耳其南部一座機場時前輪爆胎，所幸全雞190人及時撤離，無人受傷。

綜合美聯社、路透社報導，土耳其交通部長烏拉洛格魯（Abdulkadir Uraloglu）說明，克雷頓航空（Corendon Airlines）一架波音737客機從德國科隆（Cologne）起飛，周四在土耳其南部地中海沿岸安塔利亞省（Antalya）東南部的加濟帕薩機場（Alanya-Gazipasa airport，GZP）降落時前輪爆胎，前起落架受損。土耳其交通部並未提供其他受損細節。

烏拉洛格魯說，消防救護等所有相關單位都到場待命嚴加戒備，所幸機上184名旅客、6名機組員均未受傷，飛機目前仍停放在跑道上。經過初步評估，機場跑道並未受損，僅因應此一突發狀況暫時關閉，後續其他航班轉降安塔利亞省主要機場安塔利亞機場（Antalya airport）或鄰近其他機場。

The nose landing gear tires of Corendon Airlines' Boeing 737-800 aircraft, registered 9H-TJF, burst and wheel damaged while landing on Runway 08 of Gazipasa–Alanya Airport (GZP), Turkey earlier today.



After the tire burst, the plane rested on the front landing gear and the… pic.twitter.com/lAkQOkq6lj — FL360aero (@fl360aero) May 9, 2024

克雷頓航空是土耳其的廉航業者，以安塔利亞機場為營運基地。土耳其媒體報導這架航機機鼻觸地，克雷頓航空對此否認。

專家說，飛機著陸時輪胎爆裂相對常見，通常需要小幅度修理，但有可能需要尋找爆胎的殘片，某些情況下必須執行乘客疏散。

美國聯邦快遞（FedEx）一架波音767貨機周三從巴黎飛抵土耳其西部大城伊斯坦堡機場時，因為起落架故障無法伸展導致機身以機鼻觸地的狀態著陸，場面驚險，所幸無人受傷。這起事件仍由土耳其相關單位調查中。克雷頓航空波音客機爆胎是土耳其2天之內第二起飛安事故，不過克雷頓航空這架波音737客機有6個輪子，聯邦快遞周三迫降的767機型則有8個。