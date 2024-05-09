土耳其伊斯坦堡機場周三（8日）才有波音767貨機降落時因前起落架故障而發生機腹著地的驚險狀況，周四（9日）又有波音737-800客機降落土耳其南部一座機場時前輪爆胎，所幸全雞190人及時撤離，無人受傷。
綜合美聯社、路透社報導，土耳其交通部長烏拉洛格魯（Abdulkadir Uraloglu）說明，克雷頓航空（Corendon Airlines）一架波音737客機從德國科隆（Cologne）起飛，周四在土耳其南部地中海沿岸安塔利亞省（Antalya）東南部的加濟帕薩機場（Alanya-Gazipasa airport，GZP）降落時前輪爆胎，前起落架受損。土耳其交通部並未提供其他受損細節。
烏拉洛格魯說，消防救護等所有相關單位都到場待命嚴加戒備，所幸機上184名旅客、6名機組員均未受傷，飛機目前仍停放在跑道上。經過初步評估，機場跑道並未受損，僅因應此一突發狀況暫時關閉，後續其他航班轉降安塔利亞省主要機場安塔利亞機場（Antalya airport）或鄰近其他機場。
克雷頓航空是土耳其的廉航業者，以安塔利亞機場為營運基地。土耳其媒體報導這架航機機鼻觸地，克雷頓航空對此否認。
專家說，飛機著陸時輪胎爆裂相對常見，通常需要小幅度修理，但有可能需要尋找爆胎的殘片，某些情況下必須執行乘客疏散。
美國聯邦快遞（FedEx）一架波音767貨機周三從巴黎飛抵土耳其西部大城伊斯坦堡機場時，因為起落架故障無法伸展導致機身以機鼻觸地的狀態著陸，場面驚險，所幸無人受傷。這起事件仍由土耳其相關單位調查中。克雷頓航空波音客機爆胎是土耳其2天之內第二起飛安事故，不過克雷頓航空這架波音737客機有6個輪子，聯邦快遞周三迫降的767機型則有8個。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。