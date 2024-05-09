法人分析，美食-KY去年下半年調整策略，美國市場力拼店數、利潤率並進，亞洲市場的營運重點則放在獲利能力回升，精實當地門市數目、調整營業規模。今年第一季已看到成果。美國市場貢獻營收19億元，連續十二個季度繳出雙位數的年增率，佔合併營收比重上升至41％，有效拉抬美食-KY毛利率及營利率。占比59％的亞洲市場則受惠大陸優化成本費用策略，獲利結構也較前一季的谷底回升。

法人指出，儘管美食-KY營收量體下降，但美國穩定成長，獲利貢獻可望伴隨營業規模及營收佔比而持續放大，亞洲各市場也有機會隨體質調控而逐步提升利潤率，因此看好美食-KY今年及明年的獲利反而將持續成長。

今年第一季已開出三間全新門市的美國市場，4月份貢獻的新台幣營收持續成長，年增幅高居雙位數，佔美食-KY合併營收比重上升至42％，躍升最大單一市場。今年1至4月的同店營收更跨越2023年高基期的門檻，繳出穩定正成長，遠勝全國連鎖餐飲行業同期表現，更可看出當地85？C差異化經營的成功以及品牌忠誠度。展望今年第二季及下半年，美食-KY仍計畫開出多間門市，貢獻更多成長動能。法人也指出，佔美食-KY亞洲事業最大份額的大陸市場，則尚未看到明顯的民生消費回溫，當地營收仍較去年同期為低，佔比下降至42％；合併營收則為新台幣15.5億元，年減9％。