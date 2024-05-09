統一獅本週客場之旅9日繼續在洲際與中信兄弟交手，團隊猛攻16支安打，以10比2拿下3連勝，「黃衫軍」則吞下2連敗；獅隊拿下第21勝穩居上半季龍頭，持續擴大與其他5隊勝場差，與第2名的兄弟勝場差已來到7場，27戰21勝則改寫聯盟最速紀錄，原紀錄由4隊共同保有的29戰21勝。

面對兄弟先發左投魏碩成，開局獅隊就攻佔滿壘可惜無功而返，3局上2出局、二三壘有人時，林安可敲出中外野安打一棒送回2分，5局上獅隊攻勢再起，1出局後邱智呈觸身球上壘，陳傑憲、陳鏞基連續安打再下一城，2出局後陳重廷保送、潘傑楷安打，也把魏碩成打退場。

7局上獅隊持續擴大領先優勢，1出局後陳鏞基、林安可連續安打、陳重廷保送形成滿壘，潘傑楷敲出中外野一壘安打再添2分，許哲晏繼續補刀，剛上一軍的新秀張皓崴也在首打席生涯首安就出爐。

下二軍輪休調整的林詔恩今天回到一軍，先發5局用86球，投出5次三振、2次四壞球保送，被敲4支安打、無失分，本季只要投滿5局都奪勝，拿下開季3連勝。而兄弟打線悶了8局，只在9局下靠著劉貴元、王威晨連續2支三壘安打攻下分數，避免遭到完封。

剛上一軍的統一獅新秀張皓崴在首打席生涯首安就出爐。（統一獅提供）