藍委徐巧芯爆料援烏1千萬美金透過捷克援烏，質疑資金難監督，近日被外交部提告洩密。結果事件發展在8日發生大逆轉，藍營踢爆捷克外交部官方刊物《現代經濟外交》今年3月就已公開相關資訊，直批外交部大翻車。新黨台北市議員侯漢廷指出，外交部自己的新聞稿說「回應立法院要求，指定部分須向台灣製造商採購」，質疑提要求的立委是誰？為什麼立委可以簽約前先提要求？向台灣廠商採購，有沒有經過公開招標？

「外交部不小心說出大實話，立法院要求圖利廠商？」侯漢廷9日在臉書發文表示，外交部基本上已經翻車自爆，先指控徐巧芯爆料空穴來風子虛烏有，拿出證據後又指控洩密，然而捷克早已公告於網路上，何來「機密」可言？目前，外交部對於質疑全未回應，為何要先將錢交給捷克，再指定三成要由台灣廠商採購，有無公開招標？是否規避採購？是哪些廠商得利？是高端小吃店的殷實商人嗎？

「外交部自己的新聞稿，倒像吃了誠實豆沙包，欲蓋彌彰！」侯漢廷指出，外交部說，「亦回應立法院要求，指定部分須向台灣製造商採購，創造台灣商機。」什麼意思？要求三成向台灣購買，是立法院要求？不是機密嗎？為什麼在採購前立法委員可以得知並且於簽約前先行要求？外交部跟捷克簽約之前可以受到立法院的「要求」，讓金錢交給「指定台灣製造商」？

侯漢廷質疑，外交部說「捷克執行結果必須向雙方政府提交報告，接受監督」。但最後如何認定還不是外交部自己說了算？還不是由提要求的立委說了算？三問外交部，提要求的立法委員是誰？為什麼立委可以簽約前先提要求？向台灣廠商採購，有沒有經過公開招標？

侯漢廷還提到，除了當前徐巧芯所爆的醫療相關合作，台灣和捷克尚有「有關建立促進烏克蘭重建關鍵基礎設施能量夥伴關係瞭解備忘錄」，裡面要援助烏克蘭淨水處理器和汽電共生，亦同樣有2-3成比例要給台灣廠商。又是誰得標？