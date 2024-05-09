根據最新派彩結果，本期（5／9）威力彩頭獎、貳獎都槓龜，但參獎3注中獎，每注可得15萬元。威力彩頭獎已經連續7期槓龜。本周日（12日）母親節想要靠中大獎來給媽媽包大紅包的民眾只能先自掏腰包了。台彩表示，下期（5／13）威力彩頭獎仍保證2億元。

威力彩今（9日）晚開出第113000038期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為10、14、22、29、35、37，第二區中獎號碼為07。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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