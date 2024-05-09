男星柯震東當年憑著《那些年，我們一起追的女孩》走紅，俊俏外表深受喜愛，他也經常活網與大家互動，母親節前他大方曬出媽媽年輕時候的照片，神似周迅的清新美貌引發網友關注，柯震東爸爸今（9日）也不甘示弱PO出年輕時的照片，震撼大批網友。

柯震東的爸爸柯耀宗今日在網上曬照，透過 IG 寫下：「也該放一張年輕的照片了⋯⋯」，畫面中可見柯爸爸五官深邃，被好友從背後環抱，對著鏡頭開心露出燦笑，頗有明星氣質。貼文底下也釣出許多網友誇讚柯震東全家高顏值：「比柯震東帥一點」、「比兒子還帥耶」、「果然還是基因好」、「兒子跟你一樣帥」。

6日柯震東曾在Threads上傳柯媽的舊照，幽默表示：「這是我媽年輕時...我正式宣布我是遺傳到她比較多！」，照片中柯媽身穿黑色連身洋裝漫步沙灘，散發優雅氣質。吸引上萬名網友大讚：「不是…這也太漂亮」、「好像周迅」、「張柏芝+林依晨欸」，紛紛搶著認婆婆：「你媽媽還缺媳婦嗎」、「我婆婆太美了吧」。