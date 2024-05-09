韓國啦啦隊女神李多慧2023年來台加入啦啦隊應援行列，堅強舞蹈實力加上甜美外型又親和力十足，在台掀起「多慧旋風」，今年從樂天女孩改當味全小龍女，更是話題不斷。怎料，李多慧今（9）日傳出拍廣告耍大牌堅持站C位遭換角，被罵「大頭症」；有眼尖網友注意到，李多慧疑在IG小號吐心聲。

日前有多位啦啦隊員在社群分享練舞影片，引起不少粉絲討論是否在準備什麼活動；據悉，今日傳出有廠商邀請職棒啦啦隊女神們拍廣告，大手筆找來6支隊伍各派5到6名隊員齊聚，展現華麗大陣仗場面，但「最強外援」李多慧遭指出堅持站C位否則不拍，最後談不攏改找來林襄救火。

李多慧昨（8）日疑似在IG小號吐心聲。（圖／摘自李多慧小號Instagram）

李多慧從不久前加盟味全龍啦啦隊，因為隊長一事就爭議不斷，如今再爆出堅持站C位一事，難免讓外界對她可愛親民形象破滅，但李多慧所屬的味全龍經紀人尚未正面回應。

事情爆發後也有網友發現李多慧IG小號昨（8）日有連續發布兩則限時動態，一則是分享歌曲〈When This Rain Stop〉，歌詞提到，「放慢腳步才能看到許多東西，被遮擋的地方，在那裡等著我的很多聲音，你的一切都會閃閃發光……」；另一則是類似心靈雞湯的書，內容寫著「不要氣餒，好好生活吧！讓花兒綻放吧，太好了」。不少人推敲李多慧被換掉後，才在小號吐心聲。