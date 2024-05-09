外交部對國民黨立委徐巧芯提告洩密罪，徐巧芯秀出捷克外交部國際期刊表示，早在3月份就已經揭露相關資料，這份資料不應該是密件。中天新聞針對「1千萬美元的台捷援烏案，民眾認為誰有理？」進行街訪，有年輕人認為，這個文件，本來在3月份就被公開了，可是外交部卻說，應該等到10年後才能公開，3月份就已經公開的事情，為什麼要等到10年？

《中天辣晚報》今(9日)針對「1千萬美元的台捷援烏案，民眾認為誰有理？」進行街訪，一位男生表示，「因為這個文件，本來在3月份就被公開了，可是外交部卻說，應該等到10年後才能公開，但是3月份就已經公開的事情，為什麼要等到10年？所以其實徐巧芯沒有公開，是另外一回事，因為捷克已經公布給世界，世界都知道」。

一位年輕人則質疑，「你拿人民納稅錢去捐，我覺得這是好事，你公開義舉、善舉，這是好事，為什麼你還要覺得這是機密」，「就是有問題，你不公開這件事情，就代表你從中作梗，跟你有邊，要不然你為什麼會這麼害怕提告她(洩密) 。徐巧芯雖然說可能人紅是非多，但是你三不五時找她麻煩，代表可能她有威脅到你(外交部)的東西、地位或者是權力」。

年輕人也紛紛認為，「因為我是一般民眾，可能會想要了解說，錢到底是走向在哪裡」、「如果你沒有公開，他是A走了，你10年後就算知道了，也沒辦法怎樣呀」、「我覺得如果捷克沒有公布全部的話，她公布了細節，那就是徐巧芯不對」。