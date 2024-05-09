大陸飲料企業香飄飄旗下MECO果汁茶在日本出售時，在產品加上印有「請日本政客把核污水喝了」的紙套引發關注，該公司股價曾因此一度漲停，銷售量亦大增。但近日這項諷刺日本舉動被質疑根本只是炒作擺拍，消息傳出後公司股價一度暴跌超過6%。

據香港《經濟日報》報導，此前網上傳聞稱，貼印反日標語字樣的紙套是一名「00後」員工所為，他在紙套上印著中日雙語的「請日本政客把核污水喝了」等字樣。雖然此一消息未得到香飄飄公司證實，但5月4日晚間香飄飄官方微博發布訊息稱：「我們的員工是好樣的！」對此一諷刺日本的作為表示支持。

報導說，事件發生後還有網民拍到香飄飄董事長蔣建琪在機場舉牌迎接赴日回國員工的照片，現場有人拉起「歡迎香飄飄董事歸來」的布條。當晚，香飄飄總裁甚至現身帶貨直播間，向所有關心香飄飄的網友鞠躬表示感謝，並再次澄清不僅不會辭退這名當事人，還要獎勵人民幣10萬元（約合台幣42.8萬元）。

據網友傳上的圖片顯示，該款香飄飄旗下品牌MECO果汁茶包裝紙套上印有中文和日文的標語，內容包括「無恥」、「0.1%的土地污染了70%的海洋」、「可以沒有日本不能沒有海洋」、「海洋不是日本的下水道」等。

不過港媒報導指出，日本京和商店大久保店員工回應媒體詢問時說，店裡沒有賣過相關字樣杯套的飲品。不少大陸網民認為，一開始的網傳圖片有可能是香飄飄員工手持帶有諷刺字樣的杯套，自己進店裡擺拍而成，並非香飄飄產品。

不過，隨著事件持續發酵，網上輿論風向也發生轉變。有網民質疑，網傳圖片中的貨架標簽全是中文，根本沒有日文標注，且網傳圖片中手持的杯套與店內飲料的杯套不同，疑似是在大陸的某商店內擺拍並上網炒作。

對此，不少網民抨擊香飄飄「用欺騙的手段消費大家的愛國情緒，翻車純屬活該」。但也有網民認為，「愛國哪裡翻車了？支持香飄飄愛國」、「我管它是不是營銷，反正我爽了，它也沒騙我什麼」。

報導表示，這項質疑在網上傳開後，週三（8日）香飄飄股價收跌2.73%，盤中一度重挫至下跌6.64%，9日收盤跌幅再擴大至4.29%。而截至目前，香飄飄未公開回應此項爭議。