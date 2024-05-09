準總統賴清德520就任在即，新政府內閣引發不少討論。精神科醫師沈政男認為，賴清德一開始頗有組織跨政黨、跨產業的聯合政府的企圖，但受挫以後，只好回到組織一個自己可以控制的內閣這樣的安全牌。只剩政務委員名單還沒確立，等著看蔡政府留下的那顆老鼠屎，是不是賴清德還是不得已必須硬吞下去？直言另一顆老鼠屎已確定滾蛋，沒想到還要留下這一顆，賴真的是用心良苦，該怎麼走出自己的路就看他本事了。

沈政男9日在臉書發文提到，賴的AI是行動與創新的英文縮寫，然後又看到華碩創辦人童子賢拒絕了賴清德的閣揆邀請，那就更清楚了：一開始，賴清德所謂的AI內閣，就是人工智慧內閣，不然幹嘛找電腦產業巨擘來當閣揆？只是後來沒成功，徒留AI兩字，只好改成行動與創新吧。但沒有童子賢以後，怎麼就直接跳到卓榮泰？到底有沒有人看得懂賴清德對內閣人事是怎樣的用意與思考？

「顯然，賴清德一開始頗有組織跨政黨、跨產業的聯合政府的企圖，但受挫以後，只好回到組織一個自己可以控制的內閣這樣的安全牌。不是嗎？」沈政男強調，卓榮泰最大的優勢就是可以完全配合賴清德，並執行他的旨意。為什麼不讓鄭麗君組閣？比起卓，她至少有閣員經驗，而卓榮泰並沒有，只因不能完全放心。為什麼不讓林佳龍組閣？顯然也因為不能完全控制。至於鄭文燦，很簡單，因為操守爭議，只能發配邊疆。

沈政男意有所指表示，五二〇就快到了，只剩政務委員名單還沒確立吧？就等著看，那顆老鼠屎，蔡政府留下的，是不是賴清德還是不得已，必須硬吞下去？蔡政府的另一顆老鼠屎，已經確定滾蛋了，沒想到還要留下這一顆，賴清德真的是用心良苦了。

沈政男指出，綜觀目前公布的內閣名單，大概就是幾個方向：關鍵職位找民進黨的政治老手，有黨政經驗的，確保政策可以推行；無關大局的職位就找學者專家、技術官僚，不會出槌就好；台南幫、賴派系的人馬當然也要進來，既是行政班底，也可以隨時應付變局；然後是一、兩個知名的網紅與名人，沖淡一些瞌睡蟲；最後是性別考量。

「賴清德在競選總統期間，看不出來他的施政藍圖跟蔡英文有什麼不同，一直到今天，就要上任了，這個問題依然存在。」沈政男直言，賴籠罩在蔡英文的背影或陰影裡，看不出自己的方向。現在，就看五二〇就職演說，能不能讓大家眼睛一亮了。賴清德當然不會甘願於「蔡規賴隨」，這是肯定的，只是，該怎麼走出自己的路，就看他的本事了，「而目前這個內閣，能為他加分的地方，嗯，真的不多。」