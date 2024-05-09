南韓健身網紅WONY（워니）是一名瑜伽老師，擁有凹凸有致性感曲線和甜美的外貌，時常大方放送鍛鍊時的火辣照片。今（9）日她在IG上更新一段，坐在地上抖動臀部的影片，引發粉絲暴動蜂擁朝聖。

WONY在IG上更新一段11秒短片，可以看到她穿著緊身灰色瑜珈服背對鏡頭，控制臀部肌肉，讓蜜桃臀跟著音樂抖動，展現出嚴格健身之下，所誕生的完美曲線，她俏皮配文表示：「臀肌控制升級」，儘管全身包緊緊依然讓不少粉絲看得大噴鼻血。

影片曝光，在短短幾小時之內，就湧入近萬人按讚，網友激動表示：「Oh! my god」、「太棒了」、「刺激」、「令人驚嘆」、「控制得很好」、「有天分喔」、「超頂」、「完美」、「感覺很擅長Twerk(電臀舞)」、「謝謝你」、「好像是低音大鼓」「我沒了」、「我看到了一整天最棒的風景」、「太辣了」、「完美控制」、「向上向下...」。

WONY的IG上擁有55粉絲追中，健身相關的YT頻道也有47.3萬粉絲訂閱，時常會放上健身、瑜珈等教學影片，展現出豐滿上圍、螞蟻腰和翹臀，令她有不少死忠鐵粉。