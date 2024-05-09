美國空軍發布了一系列照片，是一架 ULTRA 無人機準備出動的過程，雖然說明文字僅稱「中央司令部責任區內的一個秘密地點」，但是從照片背景中的機庫，可判斷是在阿拉伯聯合大公國的阿爾達夫拉空軍基地（Al Dhafra AFB）。ULTRA無人機的機翼相當長，被稱為「滑翔機式無人機」，它具有長時間的滯空性能，可以對某一地區進行固定觀察。

戰區(The WarZone)報導， ULTRA 是「無人長航時戰術偵察機」(UNMANNED LONG-ENDURANCE TACTICAL RECONNAISSANCE AIRCRAFT)的縮寫，目前還沒有正式編號，可見還在實驗階段。採用後三點起落架設計，加上帶翼尖小翼的長機翼、T 型尾翼，使它具有極佳的升力。

從外觀來看，它的光電/紅外線感應器，安裝在機身下方、機翼前方。

另一張照片顯示 ULTRA 前面的航線上，有一架 MQ-9「收割者」( Reaper)，另外兩架MQ-9停在附近的的機庫中，顯然ULTRA與MQ-9共用相同的基地。

空軍表示，這款無人機「為作戰指揮官提供情報、監視和偵察能力，其作戰足跡比同類其他無人機更小」。

ULTRA是空軍研究實驗室 (AFRL) 快速創新中心 的一個計畫，它的續航時間長達 80 小時，有效載荷超過400磅(181公斤)。

美國空軍稱，除了空中長期偵察以外，ULTRA也可以充當資料鏈路中繼節點，增強通訊範圍，這對現代情報化作戰特別重要。