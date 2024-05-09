大陸地產巨頭碧桂園地產集團有限公司5月9日在中國銀行間市場交易商協會，發布關於2023年度第二期中期票據（23碧桂園MTN002，債券代碼102381150）寬限期內，利息償付安排的公告稱，截至目前，公司正在全力籌措資金，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥困難等原因，償付資金無法在利息兌付日2024年5月9日按時支付本期應償付利息3555萬元（人民幣，下同，約合新台幣1億5642萬元）。

公告顯示，碧桂園「23碧桂園MTN002」發行金額、債項餘額均為9億元，起息日為2023年5月9日，利息兌付日為2024年5月9日（如遇節假日，順延至下一個工作日）。本期應償付利息金額3555萬元（人民幣，下同，約合新台幣1億5642萬元）整。

碧桂園稱，由於行業持續波動，該公司面臨的經營環境日趨複雜嚴峻，截至目前公司正在全力籌措資金，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥困難等原因，上述償付資金無法在利息兌付日2024年5月9日按時支付。

但經公司和各方努力，積極籌措資金，盤活抵押資產，盡力於寬限期3個工作日內（不晚於5月13日）足額償付本期中期票據應付利息及寬限期內利息。

本次寬限期內產生利息的計算公式如下：寬限期內產生利息=當期應付未付利息（3555萬元）×4.25％×寬限期使用天數÷365（假如發行人在2024年5月11日足額償還利息，則寬限期2天產生利息為8278.77元）。

如果發行人在付息日未按照本期票據募集說明書的要求，將本期票據當期應付利息足額償還票據持有人，且付息日起3個工作日內（寬限期內）仍未完成償付的，在民營企業債券融資支持工具項下，中債信用增進投資股份有限公司將根據《民營企業債券融資支持工具信用增進函》相關約定履行增信責任。

根據《碧桂園地產集團有限公司2023年度第二期中期票據募集說明書》約定，對未能按期足額償付債務融資工具本金或利息的違約情形設置了5個工作日的寬限期，若發行人在該期限內足額償還該規定所述債務，則不構成發行人在本期債務融資工具項下違約。寬限期內應按照票面利率上浮30BP計算，並支付利息。