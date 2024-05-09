大陸第三艘航母福建號目前已完成為期8天的首次海試任務，完成一系列動力、電力等系統設備測試，並返回上海江南造船廠碼頭。針對福建號的畫面這麼近，這些跡象顯示，海試非常順利嗎？前空軍副司令張延廷表示，福建號穩定度應該蠻高。

張延廷9日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，福建號做最大的性能測試，它是傳統動力裡面的最大噸位，8萬噸。因為一般來講，8萬噸船艦都要是核動力，福建號是傳統動力，除了美國使用電磁彈射外，它是第二使用電磁彈射，福建號電磁彈射，是直接挑過蒸氣彈射。

張延廷指出，最大的轉彎率測試，最短時間轉360度，另外還要測試最小轉彎半徑，電腦上模擬會有誤差，實際在海上測試，就可以測出來。現在是空艦，如果飛機一上去，重量一算，就算是飛機滿載，也可以算出最大的航速。

主持人盧秀芳問到，福建號的畫面這麼近，不怕你看，這些跡象顯示，海試非常順利嗎？張延廷回應表示，福建號的穩定度應該蠻高的，因為穩定度跟補償作用有關，海上有風向、有海象，都會干擾。它的操縱系統要補償，航母晃動程度變得最低，對飛機起降也有安全性，因若晃動程度太高，白天還好，晚上夜間起降穩定度就沒那麼好、補償作用沒那麼高，是非常危險的。