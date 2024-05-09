在逢甲商圈飄香22年的「阿婆炒飯」即將於明天(10日)熄燈，84歲的老闆娘春美阿婆直言年紀太大，已經沒體力了，只好退休，唯一遺憾就是跟20年前幫了自己大忙的女店員「阿貴」失聯，但如今也找到人，讓她笑開懷說已經沒有遺憾了。

阿婆炒飯主打量大加上佛心價格，20多年來無數東海、逢甲大學學子受益，不少人聽聞春美阿婆即將退休熄燈，遠道而來光顧、與阿婆合照，其中不少是從台北、嘉義和高雄特地趕過來，足見其人氣。

春美阿婆說，其實從很久以前就有退休念頭，但每次看到學生滿足的笑容就捨不得，決定繼續撐，有親友相當心疼，深怕她過勞病倒，還「威脅」說再不休息就要拿棒子敲暈她。

春美阿婆在上月底宣布熄燈消息時，曾表示這輩子最大的遺憾，就是20年前來打工的一名東海女大生「阿貴」，阿貴除了在店內幫忙外，假日還會特地登門拜訪春美阿婆，阿婆也視對方如親生孫女，兩人卻在4年前突然斷了聯絡，因此非常掛念對方現況，「不跟對方再說一次謝謝，我真的過意不去」。

幸好老天在熄燈前夕送春美阿婆大禮，原來阿貴換了手機號碼，因此遺失了阿婆的聯絡方式，看到新聞後也立刻打電話報平安，讓春美阿婆笑開懷，直說可以沒有遺憾的退休了。

春美阿婆說，雖然不再經營店面，但會繼續從網路接肉粽訂單，每年限量提供。