資深藝人歐陽龍與傅娟有三個漂亮女兒，隨著女兒們長大也陸續進入演藝圈，一舉一動都頗受外界關注；近期傅娟和歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣登上綜藝節目，傅娟被問三個女兒適合什麼樣的男生，傅娟給出的答案藏著滿滿母愛。

大陸節目《是女兒是媽媽》找來三對母女，其中一組是傅娟與歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣，節目上歐陽妮妮問媽媽覺得三個女兒分別適合什麼樣的另一半，傅娟直言：「妮妮適合特別的寵你、包容你、疼你，你真的需要一個這樣子的男生」，妮妮也說：「希望我找到一個愛我多一點點的人吧」，接著說到二女兒娜娜，「娜娜需要的是要有才華的男人」，小女兒娣娣個性比較強勢、比較兇，另一半需要情商很高很冷靜。

傅娟依照三個女兒的性格分別說出適合的條件，可見對女兒了解頗深，這樣的見解藏著滿滿母愛，讓網友直呼：「果然麻麻最懂女兒」、「傅娟好會說」、「感覺她特別瞭解女兒」。而傅娟在節目上也透露會教育女兒們，一定要先愛自己，不需要先愛媽媽，也不可以先愛另一半。

歐陽妮妮也在節目上透露，在家中父母的形象很不同，父親比較細膩，她如果成長中有碰撞歐陽龍都會很緊張，傅娟就比較淡定。歐陽龍會教女兒如何辨別好男人，第一要把對方灌醉，看喝酒的酒品，第二要看打麻將的牌品，第三要看開車時的人品，這三件事可以檢驗出人真實的品性。

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