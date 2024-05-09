百度公關副總裁璩靜在抖音帳號「我是璩（qu）靜」大談職場看法，引發網上爭議與媒體關注，9日傳出靜已經離職，百度即將就此發布通告。陸媒指出，璩靜從5月1日發布短視頻後，累計獲贊12萬，共有95萬粉絲。但是經網路平臺分析後發現，擁有這麼多的粉絲帳號其實是「買來的」，經過改名才成為後來的名字，原帳號是銷售原創服飾，點閱量7000萬次。

據陸媒報導，從「五一」當天發布第一個視頻起，截止目前，璩靜抖音號有3個視頻（此前發布後作品有刪掉的情況），累計獲贊12萬，共有95萬粉絲。有網路平台揭露，其實這麼多粉絲的帳號是買來的，然後再改名。

網民批評璩靜說，做為百度副總裁，號稱5天漲粉百萬的帳號竟然是購買來的，這種走捷徑的方式也太離譜。（圖／中新網）

《網易新聞》分析稱，做為百度副總裁，號稱5天漲粉百萬的帳號竟然是購買來的，這種走捷徑的方式也太離譜了，對其他創作者來說非常的不公平。這個號在4月14號的時候有1309個視頻，4月20號刪除一個視頻。然後從5月1號開始發佈視頻，帳號女性粉絲特別的多，達到了90%以上，大部分年紀在30~40歲之間。

報導說，該帳號的粉絲以廣東地區最多，是一個擁有高活躍粉絲的帳號。帳號的快照在網上還有紀錄，顯示的視頻都是老帳號視頻。網頁快照顯示，原帳號名字叫馨霞原創服飾，閱讀量近7000萬次。

《新浪科技》還發現，在因個人言論和買號行為引發廣泛關注后，目前璩靜已經刪除了個人抖音號上所有視頻內容。此前，璩靜所發佈引發爭議的視頻內容包括：「員工鬧分手提離職我秒批」、「誰掙錢多誰買單」、「公關人春節週末沒有假期」、「職業女性對於家庭的最大遺憾」。