隨著520新政府即將走馬上任，金管會主委黃天牧據傳將在卸任後，接替行政院前副院長沈榮津，出任台灣金控董事長。不過，對此傳聞，財政部次長阮清華今（9）日受訪時表示，「未曾聽說此一任命」。

台灣金控已公告，沈榮津將於5月18日辭任台灣金董座，預計到東元電機擔任獨立董事。而根據新新聞稍早報導，消息人士透露，在決策高層安排下，黃天牧將出任台灣金控董事長，這將是金管會20年來第一位監理機關首長轉任金控公司當董座。

報導中指出，黃天牧的這項人事安排，顯示新的執政團隊對黃天牧在金管會4年的付出，肯定其沒有功勞也有苦勞。

台灣金控核心子公司台灣銀行為9大公股行庫之首，消息指出，黃天牧出任台灣金董座，未來還可以進一步擔任中華民國銀行公會理事長。

金管會歷來12任主委中，黃天牧是在職最長的主委，為少見能整整做滿4年。早前被問到卸任後有什麼規劃、會去學界還是業界，黃天牧當時還笑說，下一步計畫是回家陪陪家人。