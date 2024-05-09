「南拳媽媽」宋健彰（彈頭）熱愛潛水，之前爆出與抹香鯨群共遊風波，他感謝各界指教，仍會持續盡一己之力，為保護海洋付出。他近期受潛水教練黃春源邀請拍攝《沖繩潛規則》海底紀錄節目，原本趁空檔赴墨西哥潛水，豈料墨西哥簽證意外沒過，讓他只能看好友在墨西哥快樂潛水，自虧超想哭。

他自責說：「我個人對於準備簽證文件以及填寫簽證表格這些文書工作不太在行，下次會好好學習，希望下次墨西哥簽證能順利過關。」歌壇最近掀起偶像回憶殺，歌迷熱情敲碗「南拳媽媽」合體回歸，他表示南拳媽媽合體時間尚未確定，接著感謝周杰倫提攜，因為回憶殺風潮意外收到上百萬元的歌曲版稅，「我收到版稅通知時超級驚訝，一問之下原來是〈最後一頁〉，因為小紅書和抖音不斷被傳唱而爆紅。」

至於哪一首歌的吸金能力最強？彈頭細數，今年版稅仍是〈擱淺〉奪冠，「因為周杰倫在演唱會上以超強的原key狂飆，再來是〈退後〉、〈楓〉、〈不愛我就拉倒〉，另外13年後〈最後一頁〉突圍而出，真的是創作人最大的欣慰。」孝順的彈頭計畫將上百萬元的版稅當作送給媽媽的母親節禮物。