英特爾在一份監管文件裡指出，他們7日收到通知，該公司向「中國大陸一家客戶」的供貨許可遭撤銷。該公司發言人8日證實，美國商務部已撤銷他們對於華為的部分晶片出口許可。
媒體近日也引述消息報導，美國商務部已撤銷英特爾與高通（Qualcomm）向華為出口產品的許可。
華為上個月發表旗下首款人工智慧（AI）筆記型電腦，其中搭載英特爾晶片。這引發美國部分議員不滿，要求撤銷相關出口許可。
晶片巨擘英特爾（Intel）8日表示，美國政府撤銷晶片商對於華為的銷售許可後，他們預期本季營收將受到衝擊。英特爾預估，今年第二季營收將低於130億美元，仍落在先前預估的125億～135億美元區間，今年財測則維持不變，全年營收與獲利仍將實現成長。
英特爾在一份監管文件裡指出，他們7日收到通知，該公司向「中國大陸一家客戶」的供貨許可遭撤銷。該公司發言人8日證實，美國商務部已撤銷他們對於華為的部分晶片出口許可。
媒體近日也引述消息報導，美國商務部已撤銷英特爾與高通（Qualcomm）向華為出口產品的許可。
華為上個月發表旗下首款人工智慧（AI）筆記型電腦，其中搭載英特爾晶片。這引發美國部分議員不滿，要求撤銷相關出口許可。
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