英特爾在一份監管文件裡指出，他們7日收到通知，該公司向「中國大陸一家客戶」的供貨許可遭撤銷。該公司發言人8日證實，美國商務部已撤銷他們對於華為的部分晶片出口許可。

媒體近日也引述消息報導，美國商務部已撤銷英特爾與高通（Qualcomm）向華為出口產品的許可。

華為上個月發表旗下首款人工智慧（AI）筆記型電腦，其中搭載英特爾晶片。這引發美國部分議員不滿，要求撤銷相關出口許可。