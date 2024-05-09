美時第一季毛利率為55％，較去年第一季的毛利率下降5個百分點，主要是由於高毛利的血癌藥2.5毫克和20毫克這兩個劑量在去年三月上市，今年首季出口業務收入與去年同期相比下降了18％；由於第一季毛利率下降，營業利潤從去年同期37％降至30％。

以區域市場來看，美國以外的出口市場，產品收入呈現近100％的年增長，主要是由歐盟各國的Enzalutamide上市和拉丁市場（如巴西）對Lenalidomide需求旺盛所貢獻。

另外，亞洲市場第一季收入年成長了4％，主要受到韓國和台灣業務的推動。韓國業務年成長了10％，是受惠Qsymia和B2B業務。台灣業務的成長則是由ED品牌CialisR、咳嗽感冒品牌BensauR以及美時在台灣首個新成分新藥（NCE）產品ZepzelcaR（Lurbinectedin）的強勁增長所致，該產品在本季度與去年同期相比大幅成長了445％。

美時表示，團隊持續努力擴大全球業務範圍。第一季法規團隊已在全球提交了34份藥證申請，獲得了11個市場核准。在英國獲得了Enzalutamide（XtandiR的學名藥）的核准。在東南亞市場，於馬來西亞和菲律賓上市了Vinorebine（NavelbineR的學名藥），並在越南推出了Enzalutamide，這兩者都是這些東南亞國家首次上市的學名藥。

業務開發方面，簽署了1份授權合約，另有14個項目在最終談判階段，並積極尋找東南亞市場的機會。

此外，美時也與日本領先的製藥公司簽署了2份產品授權協議，包括治療多發性骨髓瘤的藥物Pomalidomide。

除了產品開發外，美時的業務開發團隊持續擴展公司的產品組合，包括505(b)2、NCE、生物相似藥和學名藥。該團隊努力通過品牌收購、擴展產品組合或收購銷售平台來增強美時在東南亞市場的表現。