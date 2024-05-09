韓籍啦啦隊成員李多慧今年轉加入味全龍，近期爆發不少爭議，有消息指出廠商找來個啦啦隊隊員合拍廣告，但李多慧堅持要站在C位，否則就不拍，讓廠商一怒之下換掉李多慧，改找林襄救場，林襄昨（9）日也證實為了救場緊急練舞；不過李多慧經紀公司回應此事，強調事情並非是李多慧爭C位，而是希望取消C位，李多慧是在拍攝日當天才知道被替換了。

傳出李多慧為了爭C位，而遭到廣告公司換角。對於這樣的消息，李多慧韓國經紀公司，也第一時間接受《中時新聞網》的獨家專訪。特別強調報導中有部分內容並非事實；李多慧不是爭C位，反而是韓國經紀公司不希望整個舞蹈動線有中心位置的存在。

經紀人park說明，5月6日啦啦隊們彩排，當時李多慧的韓國經紀公司人員也在場。不過看了整體呈現後，韓方發現略有不妥，當時經紀公司建議是，因爲集體拍攝應該公平、盡量避免凸顯某一人，所以希望能取消C位的編舞，因此7日下午4點跟廣告公司進行會議。不過當時李多慧沒有參與，也並不知情。

李多慧經紀團隊提議取消C位的呈現效果。（圖／李多慧經紀人提供）

然而直到8日下午2點，廣告公司提出的舞蹈動線改變方案，似乎沒甚麼不同。於是韓國經紀公司再次溝通，說希望乾脆改變或取消C位的動線安排，並且強調「C位有那麼重要嗎？」廣告公司回覆，「25名選手是單數，他們已經儘量更換隊形，讓中心位置不明顯。」這時韓方雖然覺得一再諮詢很不好意思，但團體合作是第一次，發生這樣的事情，希望對方多理解；並且提出「如果變更困難的話，有代替李多慧的人嗎？」最後廣告公司答覆，說是因為廠商提出的條件，不能再變更，所以李多慧不能參與了。至於李多慧本人是在9日拍攝當天，才知道自己被替換。

林襄疑似代替李多慧拍攝廣告。（圖／林襄Instagram）

經紀人park強調，李多慧絕不是為了爭C位而不參加，但可能是韓國經紀公司和台灣廣告公司，彼此用LINE的翻譯功能對話，所以溝通時，出現一些誤會。雙方事後也透過電話，釐清誤解。對於近日李多慧負面消息不斷，經紀人認為，這是自然的現象，但也希望往後能藉由公益等活動，呈現出正面的報導。至於李多慧的心情，難免受到影響，但也認為這是一種另類的關心。