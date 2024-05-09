41歲女星李佳豫（小豫兒）為外景主持人出身，曾主持旅遊節目《世界那麼大》9年，獲得不少粉絲喜愛。今（9）日她在社群分享20年前因為觸犯尼泊爾神廟禁忌，耳朵長出怪東西，還為此緊急暫停拍攝，最後虔誠的懺悔祭拜，事情才告一段落，讓她驚呼：「宇宙間的能量很奇妙」。

李佳豫在臉書上分享一段20年前發生的故事，當時到尼泊爾出外景，導遊向他們介紹一個「耳朵神廟」在馬路旁邊的一個深不見底的洞，導遊特別叮囑大家：「祭拜時要小心別讓任何東西掉進洞，不然那東西會長回在自己的耳朵，嚴重還可能會耳聾喔！」

當下他們都以為導遊只是在開玩笑、做效果，當時導演秉持著外景隊實事求是的精神，希望李佳豫將一把祭拜用的米進去，有點擔心的李佳豫只敢丟一粒米進去，她怕一顆米粒太小，還特別選了稍為比較大顆的，當天所有人就在一種開玩笑的心態下收工。

怎料，隔天一早她就在疼痛中驚醒，一隻耳朵感覺脹脹痛痛，她用手去揉搓，突然瞬間驚醒，因為她在耳垂上摸到一顆，跟昨天選的米粒形狀大小一樣的腫粒，她趕快叫醒隔壁床的工作人員，對方也嚇一大跳，她驚覺：「天呀！導遊真不是在跟我們開玩笑」。

當下節目立即暫停了原本的行程，大家趕回去耳朵廟，李佳豫表示：「為了我的耳朵..重新虔誠的懺悔祭拜，請原諒我們為了拍攝做出的不敬舉動」而這顆像米粒般的痘痘，最後在她的耳朵上停留兩個月才消失。李佳豫感慨表示：「宇宙間的能量是很奇妙的，絕對不只是我們所見所聞而已！我們太渺小，認知的更是少之又少，請帶著崇敬的心，尊重每一種不同的信仰，不同地方的風俗民情，尊重每個與你不同的存在」。