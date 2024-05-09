雙胞胎女星依依、佩佩的長相是演藝圈公認的極為相似，近日他們上節目分享姊妹倆的私下互動，提到妹妹佩佩可以解鎖姊姊依依手機的Face ID，但也因為這樣，有次兩人要搭飛機，妹妹率先拿著護照通關開心去逛免稅店，沒想到等到姊姊要過海關時，卻遲遲無法辨識卡在門口，最後才發現拿錯了彼此的護照。

依依、佩佩日前在《11點熱吵店》大談姊妹趣事，佩佩透露可以用自己的臉解鎖依依手機的Face ID，但依依無法解鎖佩佩的，兩人也不知道原因為何，而有次要搭飛機也遇到同樣狀況，佩佩先拿著護照通過海關的自動掃臉，隨後開心地逛起免稅店。

沒想到輪到依依時，卻被卡在海關門口，仔細一看才發現原來佩佩拿到依依的護照，依依便急忙向海關人員解釋「我妹妹、我們是雙胞胎」，但仍被質疑護照是假的，立刻用手機打給佩佩又打不通，相隔半小時後才佩佩終於接通，「妹妹那時候已經在飛機上面，其實已經快要起飛了」。

於是佩佩急忙拿著護照下飛機，等到海關人員釐清完狀況，確定兩人是拿錯護照，但也只能眼睜睜看著飛機飛走，且當時沒有末班機，兩人只好在當地多待一晚，機票也得重買，讓依依相當無奈。