人氣Podcast《百靈果News》脫口秀主持人凱莉（王晴蒂）今年1月曬超音波照宣布懷孕，如今懷胎6個月，日前才發文揭曉寶寶性別是女生，近日再度曝光孕期的各種不適狀況，驚吐：「我以為我要死掉了！」

8日凱莉更新IG限時動態，透露自己肚子餓，吃了便利商店的香蕉和三明治，不知道為何已經懷胎6個月，都還在吐胃酸。今（9日）按摩時突然陸續出現逆流、胸悶、乾嘔，天旋地轉外加冒冷汗的情況，讓她嚇得驚呼：「我以為我要死掉了！」，最後吃了1根香蕉外加坐起來15分鐘，才感覺好多了。她疑惑求解：「有其他孕婦也有這樣的經驗嗎？」，傻眼表示如果這是未來的常態，自己會感到很麻煩。

凱莉曝懷孕崩潰症狀。（圖／翻攝自Kylie Wang 凱莉 IG ）

日前凱莉和親朋好友舉辦寶寶性別揭曉的派對，凱莉起初猜測性別為男生，當所有人對著天空拉炮後，空中噴出大量粉色彩帶，揭曉答案是女寶寶，凱莉則震驚地不斷大叫，吶喊：「完蛋了！」，隨後也在貼文中寫下：「性別揭曉：凱莉的小孩是⋯⋯⋯⋯It’s a girl!!!!!!你覺得完蛋的原因是⋯？」

事實上，凱莉曾透露做人時喊：「阿嬤快來喔！」，希望把丈夫的外婆生回來，如今胎兒確定是女生，引發許多網友幽默留言：「是阿嬤！！」、「阿嬤真的回來了」、「阿嬤生回來了」。