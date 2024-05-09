儘管一系列企業財報表現不佳，但美國上周首次申領失業救濟金人數升至2023年8月以來新高，進一步印證勞動力市場逐漸降溫的趨勢，加深市場對美國聯準會（Fed）降息的樂觀預期，激勵周四（9日）美股3大指數早盤震盪走高。

截至台北時間9日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲190.81點（或0.49%），暫報39247.20點；那斯達克指數上漲52.73點（或0.32%），暫報16355.49點；標普500指數上漲19.89點（或0.38%），暫報5270.56點；費城半導體指數下跌12.68點（或0.26%），暫報4777.70點。

5大科技巨頭中，僅谷歌母公司Alphabet小跌0.06%，蘋果漲0.54%，微軟漲0.52%，亞馬遜大漲近2%，臉書母公司Meta小漲0.53%。半導體類股普遍走跌，輝達跌1.12%，超微跌0.69%，台積電ADR跌0.81%，聯電ADR跌0.44%。

隨著財報季接近尾聲，近期股市的反彈正在退潮，投資人等待新的數據，以判斷決策者開始降息的速度會有多快。

財富管理公司Ritholtz執行長Josh Brown指出，「我們所看到的，可能只是年初的市場熱情降溫了。很長一段時間以來，4月是我們看到最糟糕的月份，我認為這確實是因為財報引起的反應。」