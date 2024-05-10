烏克蘭軍方週三分享了一段M2A2布萊德雷步戰車(Bradley IFV)在頓內次克戰場上，摧毀俄羅斯T-80坦克的影片。這輛步戰車是用拖式飛彈(TOW missile)擊毀對手。

新聞周刊(NewsWeek)報導，這輛M2隷屬烏克蘭第47獨立機械化旅，該旅是烏克蘭最有戰鬥力的部隊，如今戰線危急，47旅一直擔任「救火隊」的角色，往來於戰鬥最激烈的區域。

烏克蘭M2A2 使用拖式反坦克飛彈，在1.5公里的近距離，摧毀了俄羅斯 T-80 坦克。 （圖/烏克蘭武裝部隊）

影片是由該旅的空中無人機拍攝，之後上傳到電報頻道(Telegram)上，影片說明寫道「布萊德雷步戰車對決俄羅斯T-80坦克！第 47 獨立機械化旅的戰士使用 BGM-71拖式飛彈摧毀了敵方坦克！感謝第 2 機械化營的機組人員。」

Ukraine War - Ukrainian Bradley Knocks Out Russian T-80 Tank With TOW Missile & Shredds MT-LB

美國提供的M2布萊德雷步戰車，配備了強大的25公釐M242「大毒蛇」機關砲，可發射高爆彈和穿甲彈，另配備6發拖式反坦克飛彈。

評論家表示，雖然M2具有反坦克飛彈，可以打擊主戰坦克，但是一般情況下M2遇到主戰坦克還是能避就避，因為M2的防護力弱，而飛彈的射速又慢於主戰坦克的主砲，那麼，為何烏克蘭的M2屢次擊敗俄羅斯的坦克呢？在於M2的觀瞄系統比俄式坦克優秀，使M2的車組員更早發現對手，火力也更為精準。

還有一則空拍影片，是烏克蘭布雷德雷率先發現俄羅斯的MT-LB裝甲運兵車，立即以25公釐砲對它發動打擊，而MT-LB只是一味的向前逃，但是在砲彈持續打擊下，裝甲終於被擊穿，車後爆炸起火。

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荷蘭開源情報防務分析網站Oryx目測確認，自烏克蘭全面戰爭爆發以來，俄羅斯已有2001輛坦克被摧毀、156輛受損、329輛被遺棄、514輛被俘獲。至於烏克蘭的損失，應是547輛坦克被摧毀，其中68輛受損，61輛被遺棄，132輛被俘獲。