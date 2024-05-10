俄羅斯「勝利日」閱兵儀式9日在莫斯科紅場舉行，總統普丁宣稱核武力量「隨時備戰」。

第二次世界大戰歐戰1945年5月8日結束，俄羅斯把5月9日訂為「勝利日」，莫斯科紅場年年舉辦閱兵儀式凝聚全民向心力。今年3月再度高票當選俄羅斯總統的普丁周四（9日）在勝利日閱兵大典致詞時說，俄國盡力避免全球強權國家發生衝突的同時，「不容許任何人威脅我們」，戰略核武「始終備戰」。普丁說，俄國與盟邦白俄羅斯會按計畫在俄羅斯南部一同進行戰術核武演習，而且這類演習「很正常」。

路透社周四報導，普丁向參與閱兵儀式的大批軍人喊話：「俄羅斯會盡其所能防止全球衝突，然而於此同時，我們不允許任何人威脅我國。我們的戰略力量始終處於備戰狀態」。普丁要求全場默哀1分鐘後，他高呼：「為了俄羅斯！為了勝利！歡呼！」成千上萬士兵報以3聲響亮的歡呼聲。

普丁說，俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場持續迎戰西方國家支持的烏軍，但「傲慢的」西方菁英份子不僅忘記了當年蘇聯在戰場上擊敗納粹德國發揮了能左右結局的作用，甚至在世界各地煽動衝突。

俄羅斯周一（6日）表示，莫斯科當局聲稱，受到法國、英國、美國威脅之後，俄國要進行戰術核武部署練習，這會是軍事演習的一環。俄羅斯官媒塔斯社報導，普丁周四表示，這種軍演「毫無不尋常之處，按照計畫行事。這是訓練。」

普丁說，他已建議白俄羅斯參加俄方周一宣布的核武演習，「我們會定期舉辦這類演習，本次分為三階段，白俄羅斯會在第二階段加入」。俄羅斯國際傳真社（Interfax）稍早報導，克里姆林宮說明，普丁表示已向國防部與參謀單位發出相關指示，展開聯合準備作業。

俄羅斯與美國是全世界兩大核武國，全球1萬2100枚核彈頭之中，超過10600枚掌握在美俄兩國手中。中國大陸排名第三，其後是法國、英國。