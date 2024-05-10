總統蔡英文9日下午出席「113年國際護師節聯合慶祝大會」時表示，從3月1日開始，「三班護病比」新制正式上路，同時也啟動「三班護病比」入法研議，希望降低醫院護理工作的負荷。她強調，留任護理人員、改善職場環境是政府的重要目標，在政策推動上也要更貼近護理師需求，期盼未來大家持續協助政府，共同打造更友善的護理職場環境。

蔡英文致詞時表示，再過幾天就是「512國際護師節」，她要向全國護理人員表達最深的敬意和感謝。她指出，護理工作是醫療體系重要的一環，這8年來，持續努力推動各項政策，希望給護理人員更多支持。像是從2016年開始，政府每年挹注大約20億元，用於護病比連動加成；在8年之間也額外挹注56億元，調升住院護理費。

蔡英文提到，在2022年，行政院核定調漲公立醫療機構的護理夜班費，而從今年開始，除了醫院原本提供給護理人員的夜班費，再由政府額外提供獎勵津貼直接撥付給護理人員，來提升整體護理薪資。

對於大家關心的「護病比」議題，蔡英文說，在去年大會上，她提到政府會持續研議，將「全日平均護病比」調整為「三班護病比」。今年已經跨出關鍵的一步，從3月1日開始，「三班護病比」新制正式上路，並且搭配夜班護理人員獎勵及達標醫院獎勵。同時也啟動「三班護病比」入法研議，希望降低醫院護理工作的負荷。

她表示，為了因應第一線的人力需求，去年行政院核定護理人力政策，整備12項中長程策略，建構更安全、合理的執業環境。今年，衛福部也提出4年115億的公務預算爭取計畫，來持續擴大護理投資，強化人力的培育和留任。

蔡英文強調，留任護理人員、改善職場環境是政府的重要目標。在政策推動上要更貼近護理師的需求，需要仰賴大家的專業跟協助。她感謝臺灣護理學會、護理師護士公會全聯會以及各地護理團體，長期以來提供政府寶貴的建言。也期盼未來大家持續協助政府，共同打造更友善的護理職場環境。

隨後，蔡英文親頒「台灣護理典範獎」、「台灣傑出護理人員獎」及「台灣護理先驅－周美玉女士薪傳獎」予各得獎人員。

包括總統府國策顧問高靖秋、行政院長陳建仁、發言人林子倫、考選部長許舒翔、衛福部次長王必勝、考試委員王秀紅、台灣護理學會理事長廖美南及護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜等出席這項活動。