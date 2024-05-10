品牌力自帶光環，「鳯皇秀院」進入倒數。

昱凱建設秉持『誠信、品質、專業、服務』的理念，以精湛工藝，贏得全國甲級營造公司的殊榮，歷年來已榮獲國家優良營造商認證標章、中華建築金石獎、國家建築金質獎等等多項獎項。

昱凱建設獵地十分精準，這次在觀音市中心推出「鳯皇秀院」，基地座落於20米中平大道，位居觀音市區生活機能之豐沛不在話下，交通方面約5分鐘車程連絡快速道路台61線、快速道路台66線，客運觀音站近在咫尺，距離觀音國中只有百米，附近還有觀音國小、喬比幼稚園，學區資源豐富深受小家庭青睞。

室內規劃前後雙陽台，2衛浴，大主臥雙面窗戶，間間臥室都對外開窗，省略長走道規劃、創造高坪效空間，部份樑柱外移，室內無畸零角落，可以讓空間更好利用。還有，一般人買房子較易忽略的梯戶比，「鳯皇秀院」也設想周到，堅持單層5戶、規劃2部電梯，住戶平日上下班的尖峰時刻，搭電梯也不必等到天荒地老；全棟戶數單純，有專享的休閒中庭、公共設施以及平面車位設計，精簡實用的風格深受購屋者喜愛。除了室內規劃，外觀也是一大亮點，簡單線條架構新建築的面貌，內斂沉穩，符合現代的生活美學。

大3房空間規畫細膩，提高居住舒適感。(圖/業者提供)

從土地評估、精準的獵地眼光、產品定位、精挑細選的建材、規畫細膩、提高居住舒適感，以及曱級工程營造的品質要求，昱凱建設都精益求精，正因有此紮實的功力與信心，才敢拍胸脯提供十六大購屋保證，包含：主體保固15年、防水保固12個月、房屋固定設備保固12個月、公共機電保固1年、中庭景觀維護1年、絕無使用輻射鋼筋及海砂、產權清楚、建築圖面透明化，銷售合約公開化、提撥管理基金、成立售後服務中心、免費提供住宅勘驗…等等，提供完整的購屋保障，讓該案即使在預售階段，也能讓消費者安心買單。

綜合以上賣點，「鳯皇秀院」自年初推案，即造成熱銷，截至目前為止，已接近完銷階段，目前僅餘大3房及露台景觀戶，全案正衝向完銷終點線，如此高ｃｐ值的房子，機會難得，有意購屋者不妨前往洽詢。

緊臨20米中平大道，是觀音市區精華地段。 (3D透圖/業者提供)

接待會館：桃園市觀音區中平路11號

禮賓專線：03-473-1777