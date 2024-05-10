買房要挑選增值地段，像是新建案「佳晟家和」坐擁三心一軸都會發展地利，緊鄰二王市地重劃區與永康砲校遷移計畫，以忠孝路向南串聯，與平實重劃區形成大台南發展中軸線，由國1大灣/永康，更可輕鬆通往南科；除地段位置良好，更是周邊區域低基期房價，隨重大建設逐步到位，將發展為永康的新都心，未來漲幅可期，目前正是首購、長期置產入手好時機。

現場專案分析，觀察平實重劃區，房價已經站穩5字頭，東橋重劃區則是上看4字頭；鹽行重劃區一帶新案開價甚至來到每坪50萬元的價格。在台南節節攀升的房價當中，緊鄰高房價區域的「佳晟家和」，則享有親民的3字頭優勢，吸引購屋人士目光。

「佳晟家和」位於永康復國一路與忠孝路口，就近得利近期政府積極規劃二王重劃區，推動美化市容、運動場館興建、綠地增設等作業。同時，為因應平實中央公園、創意設計園區，以及大灣交流道等重大建設計畫的實施，在重要的發展核心區包含創意設計園區和大橋區徵區也已經展開，藉由整體通盤規劃，結合多個臺南都會核心，打造宜居發展廊帶。

其中，與「佳晟家和」僅具2分鐘車程的砲校遷建計畫，預計2025年遷移完畢。原址規劃設立永康創意設計園區，提供大型公園綠地、行政機關、文創經貿、公共藝術等設施，永康市公所也將遷移至此，形成永康未來行政中心；而位於徵收計畫一期旁，區佔地1.5公頃的台南巿立圖書館總館現已完工，提供民眾閱讀、陶冶藝術人文氣息之外，館內還包含演藝廳、空中花園、會議廳、咖啡館等，複合式的應用為土地創造無限生機。

台南巿立圖書館總館佔地大，館內擁有多元化設備，提供居民良好的生活休憩空間。（業者提供）

台鐵大橋站將受惠鐵路地下化與捷運藍線開發，寫下軌道運輸新紀元。（業者提供）

另外，未來園區也將配合鐵路地下化，於近康橋大道與東橋一路處增設「台鐵康橋站」通勤站，以及捷運藍線計畫，連接東區直達平實重劃區，共同推動永康新市鎮的發展，區域具強大的發展潛力。

「佳晟家和」位於未來永康創意設計園區、二王市地重劃區之間，具有良好的地理優勢，步行350米抵達永康忠孝運動公園，享受萬坪綠意帶來的舒適氛圍。生活機能方面，仰賴鄰近的復國商圈，擁有全聯、復國黃昏市場、復華夜市、小北百貨、特力屋等等，沿路也不乏美食攤位林立，能夠滿足居民日常生活所需。

「佳晟家和」步行350米即可以抵達萬坪公園，住戶享受綠意氛圍。圖為永康忠孝運動公園。（業者提供）

現場專案說明，在403花蓮強震後，出現不少換屋的需求。民眾對於自身居住的老公寓、透天有結構安全疑慮，因此舊換新、小換大的購屋族群詢問度大增。「佳晟家和」結構採Alfa Safe耐震系統工法，提升房屋穩固性，住戶能夠住得安心。

「佳晟家和」公設包含挑高4米2迎賓大廳、健身房、廚藝教室等，住戶享有多元生活。（業者提供）

在建材挑選上，導入VAF專利智慧淨流系統、德國BWT倍世淨水、加安牌TPN四合一智能鎖、冠軍安心居SPC、SAKURA櫻花廚房三機、American Standard 衛浴設備、元一氣密窗、HUSKY電動曬衣架、HUSKY浴室乾燥暖風機等等。

「佳晟家和」位於忠孝路、復國一路交叉口，總基地坪數約落在800坪，規劃2房26 至30 坪、3房38 至40 坪產品，並打造2棟地上15層、地下3層建築；公設包含4米2迎賓大廳、健身房、廚藝教室等；室內規劃戶戶雙面採光格局，簡潔明朗，高樓層享景觀視野，躍升永康區話題建案。

【佳晟家和】

貴賓專線 06-302-1777

接待會館：台南市永康區中華路738號

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